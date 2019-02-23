Победа MARUV под вопросом: вице-премьер и UA:Перший - видео

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Вице-премьер министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что "история с участником от Украины еще далеко не завершена"

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Артисты, которые выступают в России или не признают оккупацию украинского Крыма, не могут представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Об этом сегодня, 23 февраля, заявил вице-премьер министр Украины Вячеслав Кириленко.

"Могу еще раз повторить мысль очень многих: представителем Украины (на Евровидении-2019 - ред.) не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого. Поэтому история с участником от Украины еще далеко не завершена", - написал в своем Twitter.

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Ранее он сказал, что поддерживает тех, "кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия" в финале нацотбора.

"Национальный отбор на Евровидение-2019, к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", – отметил Кириленко. 

Кроме того, во время финала нацотбора, учитывая интерес украинцев к тому, "почему некоторых участников допустили к национальному отбору", ведущий Сергей Прытула зачитал официальное обращение общественного телевещателя UA:Перший, "по заказу которого телеканал СТБ изготавливает продукт, который называется прямой эфир нацотбора".

"СТБ, действительно, предлагает всех участников нацотбора и проводит нацотбор. Но НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины, председатель правления - Зураб Аласания - ред.) уже четвертый год подряд имеет право не только утверждать участников, но и право утверждать финалиста от Украины, поскольку именно НСТУ подписывает с ними соответствующий договор на участие в конкурсе", - сказал он.

Момент на записи трансляции 2:30:00

Конкурс Евровидение-2019 будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Право представлять Украину получила финалистка нацотбора MARUV (Анна Корсун).

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Теги: UA:ПЕРШИЙ, евровидение, вячеслав кириленко, стб, нацотбор, MARUV
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