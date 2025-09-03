ВМС уничтожили катер, который пытался доставить россиян на Тендровскую косу – видео

Военно-морские милы уничтожили российский катер вместе с россиянами в районе Тендровской косы. Об этом сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Скоростной катер Черноморского флота РФ пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу. Украинские военные нанесли удар, когда катер был на берегу.

В результате атаки убиты семь россиян, еще четверо ранены.

Тендровская коса – это остров-коса в северной части Черного моря, у берегов Херсонской области. Административно относится к Скадовскому району и сейчас является временно оккупированной. Площадь косы 1 289 га, ширина до 1,8 км, а длина около 65 км.

Скриншот карты