ВМС уничтожили катер, который пытался доставить россиян на Тендровскую косу – видео
Военно-морские милы уничтожили российский катер вместе с россиянами в районе Тендровской косы. Об этом сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа.
Скоростной катер Черноморского флота РФ пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу. Украинские военные нанесли удар, когда катер был на берегу.
В результате атаки убиты семь россиян, еще четверо ранены.
Тендровская коса – это остров-коса в северной части Черного моря, у берегов Херсонской области. Административно относится к Скадовскому району и сейчас является временно оккупированной. Площадь косы 1 289 га, ширина до 1,8 км, а длина около 65 км.
- 15 августа ВСУ поразили один из крупнейших заводов в системе Роснефти в Сызрани и пункт управления россиян в Енакиево.
- 1 сентября ССО уничтожили радиолокационную станцию россиян на военном аэродроме Саки в Крыму.
Комментарии (0)