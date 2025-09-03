ВМС знищили катер, який намагався доправити росіян на Тендрівську косу – відео

Військово-морські сили знищили російський катер разом з росіянами в районі Тендрівської коси. Про це повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Швидкісний катер Чорноморського флоту РФ намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ на Тендрівську косу. Українські військові завдали удару, коли катер був на березі.

Внаслідок атаки вбито сім росіян, ще четверо поранені.

Тендрівська коса – це острів-коса у північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області. Адміністративно належить до Скадовського району і наразі є тимчасово окупованою. Площа коси 1 289 га, ширина до 1,8 км, а довжина близько 65 км.

Скриншот мапи