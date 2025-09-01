Сили спецоперацій знищили радіолокаційну станцію росіян на військовому аеродромі в Криму
Сили спеціальних операцій знищили радіолокаційну станцію російської армії на території тимчасово окупованої республіки Крим. Про це повідомило командування ССО.
Зазначається, що у ніч з 29 на 30 серпня підрозділи ССО здійснили низку спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму.
У результаті операції було знищено радіолокаційну станцію, що була у складі зенітно-ракетного комплексу С-300. Вона розташовувалася на військовому аеродромі в населеному пункті Саки.
- 8 серпня стало відомо, що у Криму бойові дрони ГУР уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій армії Росії – 98Л6 "Єнісєй".
- У ніч проти 21 серпня ССО вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами в місті Джанкой.
- 26 серпня повідомлялось, що бійці ССО вивели з ладу об'єкти логістики росіян в окупованому Криму.
Коментарі (0)