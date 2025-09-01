Сили спецоперацій знищили радіолокаційну станцію росіян на військовому аеродромі в Криму

Знищена станція розташовувалася на військовому аеродромі в населеному пункті Саки

Радіолокаційна станція (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

Сили спеціальних операцій знищили радіолокаційну станцію російської армії на території тимчасово окупованої республіки Крим. Про це повідомило командування ССО.

Зазначається, що у ніч з 29 на 30 серпня підрозділи ССО здійснили низку спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму.

У результаті операції було знищено радіолокаційну станцію, що була у складі зенітно-ракетного комплексу С-300. Вона розташовувалася на військовому аеродромі в населеному пункті Саки.