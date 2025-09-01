Силы спецопераций уничтожили радиолокационную станцию россиян на военном аэродроме в Крыму
Радиолокационная станция (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

Силы специальных операций уничтожили радиолокационную станцию российской армии на территории временно оккупированной республики Крым. Об этом сообщило командование ССО.

Отмечается, что в ночь с 29 на 30 августа подразделения ССО осуществили ряд специальных действий на территории временно оккупированного Крыма.

В результате операции уничтожена радиолокационная станция, входившая в состав зенитно-ракетного комплекса С-300. Она располагалась на военном аэродроме в населенном пункте Саки.

  • 8 августа стало известно, что в Крыму боевые дроны ГУР поразили одну из самых ценных радиолокационных станций армии России – 98Л6 "Енисей".
  • В ночь на 21 августа ССО поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами в городе Джанкой.
  • 26 августа сообщалось, что бойцы ССО вывели из строя объекты логистики россиян в оккупированном Крыму.
Крымссорлс