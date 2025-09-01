Силы спецопераций уничтожили радиолокационную станцию россиян на военном аэродроме в Крыму

Уничтоженная станция располагалась на военном аэродроме в населенном пункте Саки

Радиолокационная станция (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

Силы специальных операций уничтожили радиолокационную станцию российской армии на территории временно оккупированной республики Крым. Об этом сообщило командование ССО.

Отмечается, что в ночь с 29 на 30 августа подразделения ССО осуществили ряд специальных действий на территории временно оккупированного Крыма.

В результате операции уничтожена радиолокационная станция, входившая в состав зенитно-ракетного комплекса С-300. Она располагалась на военном аэродроме в населенном пункте Саки.