ЗСУ уразили один із найбільших заводів у системі Роснафти і пункт управління росіян

У російській Сизрані ціль уражено – зафіксовано пожежу і вибухи. Також завдано успішного удару по цілі у місті Єнакієве

Сизранський НПЗ (Фото: wikipedia)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Сизранського нафтопереробного заводу. Також було завдано удару по пункту управління окупантів на Донеччині.

Так, у ніч проти 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів росіян.

Зокрема, уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним із найбільших у системі Роснафти. Він виробляє широкий спектр пального, серед іншого – авіаційний гас. Бере участь у забезпеченні армії РФ.

Ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи.

Це вже не перша атака на Сизранський НПЗ. У середині лютого по ньому теж вгатили дрони, після чого підприємство зупинило роботу. Вже протягом наступних кількох тижнів цей НПЗ знову зазнав атаки.

Також Генштаб повідомив, що було завдано удару по пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії Збройних сил РФ у місті Єнакієве на тимчасово окупованій території Донецької області. Ціль уражено.