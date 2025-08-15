ВСУ поразили один из крупнейших заводов в системе Роснефти и пункт управления россиян
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Также был нанесен удар по пункту управления оккупантов в Донецкой области.
Так, в ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневой удар по ряду важных объектов россиян.
В частности, поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, который является одним из крупнейших в системе Роснефти. Он производит широкий спектр горючего, среди прочего – авиационный керосин. Участвует в обеспечении армии РФ.
Цель поражена, зафиксирован пожар и взрывы.
Это уже не первая атака на Сызранский НПЗ. В середине февраля по нему тоже ударили дроны, после чего предприятие остановило работу. Уже в течение следующих нескольких недель этот НПЗ снова подвергся атаке.
Также был нанесен удар по пункту управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии Вооруженных сил РФ в городе Енакиево на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена.
- В ночь на 14 августа Украина нанесла успешный удар по крупнейшему производителю горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ – НПЗ "Лукойл" в Волгограде.
- Также Силы обороны поразили российский морской порт Оля, расположенный в Астраханской области.
- Последние недели Россия практически ежедневно находится под атакой дронов.
