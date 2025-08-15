ВСУ поразили один из крупнейших заводов в системе Роснефти и пункт управления россиян

В российской Сызрани цель поражена – зафиксирован пожар и взрывы. Также нанесен успешный удар по цели в Енакиево

Сызранский НПЗ (Фото: wikipedia)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Также был нанесен удар по пункту управления оккупантов в Донецкой области.

Так, в ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневой удар по ряду важных объектов россиян.

В частности, поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, который является одним из крупнейших в системе Роснефти. Он производит широкий спектр горючего, среди прочего – авиационный керосин. Участвует в обеспечении армии РФ.

Цель поражена, зафиксирован пожар и взрывы.

Это уже не первая атака на Сызранский НПЗ. В середине февраля по нему тоже ударили дроны, после чего предприятие остановило работу. Уже в течение следующих нескольких недель этот НПЗ снова подвергся атаке.

Также был нанесен удар по пункту управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии Вооруженных сил РФ в городе Енакиево на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена.