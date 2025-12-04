Во временно оккупированном Крыму бойцы Главного управления разведки Министерства обороны уничтожили истребитель вражеской армии. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и обнародовала соответствующее видео.

В четверг, 4 декабря, на территории военного аэродрома "Кача" в Крыму бойцы спецподразделения "Призраки" поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.

В ГУР отметили, что этой ночью под удар "Призраков" попал и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" вблизи временно оккупированного Симферополя.

В разведке добавили, что продолжают ослаблять противовоздушную оборону россиян на временно оккупированном полуострове, уничтожая радары, зенитные комплексы и авиацию.

СПРАВКА

МиГ-29 – это советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который впервые совершил полет в 1977 году и стал одним из самых массовых боевых самолетов своего класса. Он создан для получения преимущества в воздухе и способен выполнять маневровые бои на малых и средних дистанциях. Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями, обеспечивающими высокую скорость и маневренность.

Этот истребитель может применять широкий спектр вооружения: управляемые и неуправляемые ракеты, а также авиабомбы. Несмотря на свой возраст, он и сегодня эксплуатируется во многих странах, в частности модернизированные версии участвуют в боевых действиях.