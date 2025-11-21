Разведка сожгла в Крыму российский вертолет Ка-27 и системы ПВО – видео
Подразделение "Призраки" Главного управления разведки атаковало российские системы противовоздушной обороны и подожгло вертолет во временно оккупированном Крыму. Видео работы показали в ГУР.
В результате атаки был поражен корабельный многофункциональный вертолет Ка-27 и несколько систем ПВО, а именно:
→ аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10"
→ РЛС 55Ж6У "Небо-У";
→ РЛС "Небо-СВ" в купольной конструкции;
→ РЛС П-18 "Терек".
Россияне пытались перехватить дроны разведчиков ракетой из ЗРК "Панцирь-С1", но им удалось уклониться. Этот момент попал на видео вместе с движением перелетных птиц в крымском небе.
