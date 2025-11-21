Підрозділ "Примари" Головного управління розвідки атакував російські системи протиповітряної оборони та підпалив гелікоптер у тимчасово окупованому Криму. Відео роботи показали в ГУР.

Внаслідок атаки був уражений корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27 і кілька систем ППО, а саме:

→ аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10"

→ РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";

→ РЛС "Нєбо-СВ" у купольній конструкції;

→ РЛС П-18 "Терек".

Росіяни намагалися перехопити дрони розвідників ракетою з ЗРК "Панцир-С1", але їм вдалося ухилитися. Цей момент потрапив на відео разом із рухом перелітних птахів у кримському небі.