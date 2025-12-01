На днях Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины поразили район хранения и пуска ударных беспилотников на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщило командование ССО и обнародовало видео удара.

В ночь на 28 ноября подразделения Сил спецопераций нанесли успешное поражение по району хранения и пуска ударных БпЛА типа Shahed вблизи Чауды в Крыму.

Военные отметили, что оккупанты на постоянной основе используют указанную территорию на юге Крыма для запуска ударных БпЛА различного типа по гражданской инфраструктуре Украины.

23 ноября бойцы Сил беспилотных систем поразили химический завод в Яны Капу (Красноперекопске) во временно оккупированном Крыму.

До этого ГУР сожгло в Крыму системы ПВО и вражеский вертолет.