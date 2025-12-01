Силы спецопераций поразили в Крыму район хранения и пуска "шахедов" – видео
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
На днях Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины поразили район хранения и пуска ударных беспилотников на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщило командование ССО и обнародовало видео удара.
В ночь на 28 ноября подразделения Сил спецопераций нанесли успешное поражение по району хранения и пуска ударных БпЛА типа Shahed вблизи Чауды в Крыму.
Военные отметили, что оккупанты на постоянной основе используют указанную территорию на юге Крыма для запуска ударных БпЛА различного типа по гражданской инфраструктуре Украины.
- 23 ноября бойцы Сил беспилотных систем поразили химический завод в Яны Капу (Красноперекопске) во временно оккупированном Крыму.
- До этого ГУР сожгло в Крыму системы ПВО и вражеский вертолет.
