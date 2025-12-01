Днями Сили спеціальних операцій Збройних Сил України уразили район зберігання й пуску ударних безпілотників на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомило командування ССО й оприлюднило відео удару.

У ніч проти 28 листопада підрозділи Сил спецоперацій завдали успішного ураження по району зберігання й пуску ударних БпЛА типу Shahed поблизу Чауди в Криму.

Військові зазначили, що окупанти на постійній основі використовують зазначену територію на півдні Криму для запуску ударних БпЛА різного типу по цивільній інфраструктурі України.

23 листопада бійці Сил безпілотних систем уразили хімічний завод у Яни Капу (Красноперекопську) в тимчасово окупованому Криму.

До цього ГУР спалило в Криму системи ППО та ворожий гелікоптер.