Сили спецоперацій уразили в Криму район зберігання й пуску "шахедів" – відео
Днями Сили спеціальних операцій Збройних Сил України уразили район зберігання й пуску ударних безпілотників на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомило командування ССО й оприлюднило відео удару.
У ніч проти 28 листопада підрозділи Сил спецоперацій завдали успішного ураження по району зберігання й пуску ударних БпЛА типу Shahed поблизу Чауди в Криму.
Військові зазначили, що окупанти на постійній основі використовують зазначену територію на півдні Криму для запуску ударних БпЛА різного типу по цивільній інфраструктурі України.
- 23 листопада бійці Сил безпілотних систем уразили хімічний завод у Яни Капу (Красноперекопську) в тимчасово окупованому Криму.
- До цього ГУР спалило в Криму системи ППО та ворожий гелікоптер.
