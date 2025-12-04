У тимчасово окупованому Криму бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони знищили винищувач ворожої армії. Про це повідомила пресслужба ГУР й оприлюднила відповідне відео.

У четвер, 4 грудня, на території військового аеродрому "Кача" в Криму бійці спецпідрозділу "Примари" уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.

У ГУР зазначили, що цієї ночі під удар "Примар" потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

У розвідці додали, що продовжують послаблювати протиповітряну оборону росіян на тимчасово окупованому півострові, знищуючи радари, зенітні комплекси й авіацію.

ДОВІДКА

МіГ-29 – це радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, що уперше здійснив політ у 1977 році й став одним із наймасовіших бойових літаків свого класу. Він створений для здобуття переваги в повітрі та здатний виконувати маневрові бої на малих і середніх дистанціях. Літак оснащений двома турбореактивними двигунами, що забезпечують високу швидкість і маневровість.

Цей винищувач може застосовувати широкий спектр озброєння: керовані й некеровані ракети, а також авіабомби. Попри свій вік, він і сьогодні експлуатується у багатьох країнах, зокрема модернізовані версії беруть участь у бойових діях.