Пограничники подняли украинский флаг в пункте пропуска "Бударки" Харьковской области, что на самой границе с Россией. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Несмотря на постоянные обстрелы, пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" зашли на территорию автомобильного пункта пропуска "Бударки", и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в окраине башню.

Данный пункт пропуска находится конкретно на государственной границе и не работает с момента полномасштабного вторжения РФ.

Нажмите для увеличения

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо в материале для LIGA.net заявил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой же активной, как и на прошлой неделе. Противник не прекращает попытку выйти на окраину Синьковки, чтобы ее захватить и развить наступление на Купянск.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что в районе Купянска украинские позиции атакуют бывшие наемники террористической группы Вагнера – они приобщаются к штурмовым бригадам типа "Шторм".

В Купянском районе в поселке Двуречная россияне ударили по следственно-оперативной группе, которая ехала задерживать коллаборантов. Это произошло 8 ноября 2023 года.

Смотрите также: "Смотри, что делается". Над Донецком летает огромный флаг Украины – видео