Прикордонники підняли український прапор у пункті пропуску "Бударки" Харківської області, що на самому кордоні з Росією. Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ.

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Попри постійні обстріли прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" зайшли на територію автомобільного пункту пропуску "Бударки", та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу.

Даний пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

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Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо у матеріалі для LIGA.net заявив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається такою ж активною, як і минулого тижня. Противник не припиняє спробу вийти на околиці Синьківки, щоб її захопити й розвинути наступ на Куп'янськ.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що в районі Куп'янська українські позиції атакують колишні найманці терористичної групи Вагнера – вони долучаються до штурмових бригад типу "Шторм".

У Куп’янському районі в селищі Дворічна росіяни вдарили по слідчо-оперативній групі, яка їхала затримувати колаборантів. Це сталося 8 листопада 2023 року.

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