Летчик бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" с позывным Denfix успешно уничтожил очередной российский дрон во время утренней атаки 29 апреля. Воздушное командование "Запад" показало видео.

На этот раз Россия атаковала не ночью, как обычно, а рано утром. Именно это позволило пилоту лучше видеть цель и точно попасть.

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"На этот раз я видел дрон в прицеле, как на ладони. Когда попал – было настоящее чувство радости. Это еще одна спасенная часть нашей земли", – рассказал пилот.

Для отражения атак в Украине применяют все средства: зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и истребительную авиацию.

На боевом счету пилота Denfix уже более 20 уничтоженных вражеских целей.