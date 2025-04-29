Военные показали боевую работу МиГ-29 по российскому "шахеду" – видео
Летчик бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" с позывным Denfix успешно уничтожил очередной российский дрон во время утренней атаки 29 апреля. Воздушное командование "Запад" показало видео.
На этот раз Россия атаковала не ночью, как обычно, а рано утром. Именно это позволило пилоту лучше видеть цель и точно попасть.
"На этот раз я видел дрон в прицеле, как на ладони. Когда попал – было настоящее чувство радости. Это еще одна спасенная часть нашей земли", – рассказал пилот.
Для отражения атак в Украине применяют все средства: зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и истребительную авиацию.
На боевом счету пилота Denfix уже более 20 уничтоженных вражеских целей.
- В ночь на 27 апреля россияне атаковали Украину 149 дронами. Зафиксированы последствия в шести областях.
- В ночь на 28 апреля и днем россияне атаковали Украину более 160 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. ПВО уничтожило 40 БпЛА, еще 74 – локационно потеряно.
- В ночь на 29 апреля российские войска атаковали Украину 100 беспилотниками разных типов. Украинская ПВО сбила 37 из них.