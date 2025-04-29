Військові показали бойову роботу МіГ-29 по російському "шахеду" – відео
Льотчик бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід" з позивним Denfix успішно знищив черговий російський дрон під час ранкової атаки 29 квітня. Повітряне командування "Захід" показало відео.
Цього разу Росія атакувала не вночі, як зазвичай, а рано-вранці. Саме це дало змогу пілоту краще бачити ціль та точно влучити.
"Цього разу я бачив дрон у прицілі, як на долоні. Коли влучив – було справжнє відчуття радості. Це ще одна врятована частина нашої землі", – розповів пілот.
Для відбиття атак в Україні застосовують усі наявні засоби: зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і винищувальну авіацію.
На бойовому рахунку пілота Denfix вже понад 20 знищених ворожих цілей.
- У ніч проти 27 квітня росіяни атакували Україну 149 дронами. Зафіксовано наслідки у шести областях.
- У ніч проти 28 квітня і вдень росіяни атакували Україну понад 160 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. ППО знищила 40 БпЛА, ще 74 – локаційно втрачені.
- У ніч на 29 квітня російські війська атакували Україну 100 безпілотниками різних типів. Українська ППО збила 37 із них.