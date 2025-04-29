Льотчик бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід" з позивним Denfix успішно знищив черговий російський дрон під час ранкової атаки 29 квітня. Повітряне командування "Захід" показало відео.

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Цього разу Росія атакувала не вночі, як зазвичай, а рано-вранці. Саме це дало змогу пілоту краще бачити ціль та точно влучити.

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"Цього разу я бачив дрон у прицілі, як на долоні. Коли влучив – було справжнє відчуття радості. Це ще одна врятована частина нашої землі", – розповів пілот.

Для відбиття атак в Україні застосовують усі наявні засоби: зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і винищувальну авіацію.

На бойовому рахунку пілота Denfix вже понад 20 знищених ворожих цілей.