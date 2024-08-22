Вооруженные Силы Украины уничтожают логистические связи россиян в Курской области. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и опубликовал видео боевой работы по двум мостам.

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По его словам, летчики тактической авиации ВС вместе с другими родами войск Сил обороны успешно наносят удары по логистическим связям оккупантов в Курской области.

"На видео – результат боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам", – написал Олещук.

Он отметил, что удары были нанесены в 20-х числах августа.

16 августа Олещук заявил, что украинские летчики смогли уничтожить один из российских мостов на Курском направлении.

20 августа командующий ВС показал видео удара по подземному пункту управления россиян в Курской области управляемой авиабомбой AASM Hammer.

21 августа Силы спецопераций ВСУ показали поражение понтонных переправ россиян в Курской области.

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