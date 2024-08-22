Повітряні сили показали, як вражають мости росіян у Курській області – відео
Збройні Сили України знищують логістичні сполучення росіян у Курській області. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук і опублікував відео бойової роботи по двох мостах.
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За його словами, льотчики тактичної авіації ПС разом з іншими родами військ Сил оборони успішно завдають ударів по логістичних сполученнях окупантів у Курській області.
"На відео – результат бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах", – написав Олещук.
Він зазначив, що удари були завдані у 20-х числах серпня.
- 16 серпня Олещук заявив, що українські льотчики змогли знищити один із російських мостів на Курському напрямку.
- 20 серпня командувач ПС показав відео удару по підземному пункту управління росіян у Курській області керованою авіабомбою AASM Hammer.
- 21 серпня Сили спецоперацій ЗСУ показали ураження понтонних переправ росіян у Курській області.
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