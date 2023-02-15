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Впервые показан центр боевого управления ВСУ в бункере: там Сырский и другие – видео видео

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15.02.2023, 12:56
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Украинский телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал в Facebook ролик на несколько секунд, в котором показан один из центров боевого управления Сил обороны Украины. 

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"Я сознательно называю это место "Центр принятия решений", потому что именно так наш враг называет такие места. И именно они – главная цель врага", – написал он.

В кадре показаны военачальники во главе с генералом Александром Сырским за работой в помещении с десятками компьютеров, экранов с обстановкой на фронте и картами боевых действий.

Где и когда происходила съемка, неизвестно: "Все было сделано с соблюдением мер безопасности после долгих месяцев ожидания встречи".

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Этим роликом Комаров анонсировал интервью с Сырским.

"Лично для меня эта встреча оставила очень приятные впечатления – я увидел перед собой не только военного, а прежде всего человека – скромного, вежливого, человечного", – описал он боевого генерала.

Євген Пилипенко
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война бункер александр сырский центр принятия решений центр боевого управления
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