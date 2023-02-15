Украинский телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал в Facebook ролик на несколько секунд, в котором показан один из центров боевого управления Сил обороны Украины.

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"Я сознательно называю это место "Центр принятия решений", потому что именно так наш враг называет такие места. И именно они – главная цель врага", – написал он.

В кадре показаны военачальники во главе с генералом Александром Сырским за работой в помещении с десятками компьютеров, экранов с обстановкой на фронте и картами боевых действий.

Где и когда происходила съемка, неизвестно: "Все было сделано с соблюдением мер безопасности после долгих месяцев ожидания встречи".

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Этим роликом Комаров анонсировал интервью с Сырским.

"Лично для меня эта встреча оставила очень приятные впечатления – я увидел перед собой не только военного, а прежде всего человека – скромного, вежливого, человечного", – описал он боевого генерала.

Российское руководство все месяцы тотальной войны угрожает то Украине, то Западу ракетными ударами "по центрам принятия решений" за те или иные готовящиеся поставки вооружений для ВСУ.

В октябре 2022 года президент Зеленский заявил, что "мир должен донести до РФ" – в случае ракетного удара по Банковой "будет удар по Кремлю".

Євген Пилипенко

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