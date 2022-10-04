ВСУ освободили от российских войск Малую Александровку Херсонской области – видео

Украинские силы обороны освободили от армии РФ населенный пункт Малая Александровка Херсонской области. Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

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Сегодня, 4 октября, подразделения одной из бригад ДШВ освободили от российских оккупантов село Малая Александровка Херсонской области.

"Государственный флаг Украины продолжает победное шествие по югу нашей страны", – пишут в ДШВ.

Малая Александровка находится рядом с селом Давыдов Брод, об освобождении которого сегодня отчитались украинские морпехи.

Вчера, 3 октября, ВСУ освободили села Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка и поселок городского типа Любимовка в Херсонской области.

Сегодня морпехи освободили село Давыдов Брод Херсонской области. Также Силы спецопераций сообщили об еще двух освобожденных населенных пунктах в Херсонской области, но названий не озвучили.

Украинские силы в целом освободили от российских оккупантов 1534 населенных пункта.

Оксана Житнюк

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