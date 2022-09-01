В Вооруженных Силах Украины показали эффектное видео уничтожения российской самоходной артиллерийской установки "Акация" из ударного беспилотника "Байрактар". Соответствующую запись опубликовал СтратКом ВСУ.

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На видео можно увидеть, как беспилотник уничтожает САУ российских оккупантов прицельным выстрелом. Местность, где был нанесен удар, военные не называют.

СПРАВКА. "Акация" — советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. 2С3 "Акация" предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения. . "Акация" — советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. 2С3 "Акация" предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения.

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Дмитро Гриниченко

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