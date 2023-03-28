Вооруженные Силы Украины показали сбитый в Черниговской области дрон-камикадзе Shahed-136. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба оперативного командования "Север".
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Военные заявляют, что БПЛА был сбит в ночь на 28 марта украинскими воинами в Черниговской области.
На записи можно увидеть обломки уничтоженного дрона иранского производства.
Поздним вечером 27 марта в Днепре раздались звуки взрывов. Киевская областная военная администрация сообщила о работе Сил противовоздушной обороны в Киевской области.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о нескольких сбитых БПЛА.
- В Киеве прозвучали взрывы, в Святошинском районе горел магазин.
- Воздушные силы сообщили, что Украину атаковали 13 "шахедов", из которых 12 были сбиты силами ПВО. Утром Генштаб уточнил – было 15 дронов-камикадзе, 14 из них сбили.
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