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ВСУ показали сбитый дрон-камикадзе Shahed-136, который мог лететь на Киев — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 16:09
Обломки Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
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Вооруженные Силы Украины показали сбитый в Черниговской области дрон-камикадзе Shahed-136. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба оперативного командования "Север".

Военные заявляют, что БПЛА был сбит в ночь на 28 марта украинскими воинами в Черниговской области.

На записи можно увидеть обломки уничтоженного дрона иранского производства.

Поздним вечером 27 марта в Днепре раздались звуки взрывов. Киевская областная военная администрация сообщила о работе Сил противовоздушной обороны в Киевской области. 

  • Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о нескольких сбитых БПЛА.
  • В Киеве прозвучали взрывы, в Святошинском районе горел магазин.
  • Воздушные силы сообщили, что Украину атаковали 13 "шахедов", из которых 12 были сбиты силами ПВО. Утром Генштаб уточнил – было 15 дронов-камикадзе, 14 из них сбили.

Читайте также: Ночью над Киевом силы ПВО сбили 12 российских дронов-камикадзе, горело здание – фото 

Дмитро Гриниченко
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