UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ уничтожили бронетехнику россиян в Луганской области вместе с экипажем – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 16:34
Видео: Командование ДШВ
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео

Украинские военнослужащие уничтожили в Луганской области бронированную технику россиян вместе экипажем. Видео показало командование Десантно-штурмовых войск.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Луганской области в одном из районов выполнения боевых задач артиллеристы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады "демилитаризовали" российских оккупантов.

На видео показана работа украинских артиллеристов по уничтожению бронетехники армии РФ вместе с экипажем российских оккупантов.

  • 24 октября Генштаб сообщил, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Мясожаровка, Кармазиновка, Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области. Таким образом силы обороны сдвинули на востоке линию фронта в сторону Сватово и Кременной Луганской области. 
  • 5 ноября бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады показали видео боя в Луганской области.

Смотрите также: Пулеметы, автоматы, гранаты. Появилось видео ближнего боя украинских военных с оккупантами

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
25 бригада война луганская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 