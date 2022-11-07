Украинские военнослужащие уничтожили в Луганской области бронированную технику россиян вместе экипажем. Видео показало командование Десантно-штурмовых войск.

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В Луганской области в одном из районов выполнения боевых задач артиллеристы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады "демилитаризовали" российских оккупантов.

На видео показана работа украинских артиллеристов по уничтожению бронетехники армии РФ вместе с экипажем российских оккупантов.

24 октября Генштаб сообщил, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Мясожаровка, Кармазиновка, Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области. Таким образом силы обороны сдвинули на востоке линию фронта в сторону Сватово и Кременной Луганской области.

5 ноября бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады показали видео боя в Луганской области.

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Оксана Житнюк

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