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ВСУ уничтожили российскую САУ "Гиацинт" и грузовик с боеприпасами — эффектное видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 12:50
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Вооруженные Силы Украины уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт" и грузовик с боеприпасами российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

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В результате прицельных ударов украинских воинов, россияне лишились 2A36 "Гиацинт-Б" и грузовика с боекомплектом.

Поражение наносилось бойцами 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола. 

Смотрите также: Артиллерия ВСУ уничтожила российскую САУ "Мста-С". Нацгвардия показала эффектное видео

Дмитро Гриниченко
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ВСУ война артиллерия потери России
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