Вооруженные Силы Украины уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт" и грузовик с боеприпасами российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовал Генеральный штаб ВСУ.
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В результате прицельных ударов украинских воинов, россияне лишились 2A36 "Гиацинт-Б" и грузовика с боекомплектом.
Поражение наносилось бойцами 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола.
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