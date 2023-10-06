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ВСУ впервые поразили новейшую российскую САУ "Флокс" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 15:05
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Силы обороны поразили российскую самоходную артиллерийскую установку "Флокс", сообщил общественный активист и волонтер Сергей Стерненко. Он опубликовал соответствующее видео.

Он отметил, что на днях оккупанты рассказали о передаче в армию новой разработки – САУ 2С40 "Флокс", которая является и минометной, и артсистемой одновременно.

Впрочем, сообщил Стерненко, украинская разведгруппа "12 друзей Оушена" ударила по ней дроном.

"Последствия удара неизвестны, уничтожена ли она [САУ] или повреждена, потому что дальность поражения преобладает над дальностью имеющихся средств аэроразведки", – подытожил он.

На видео украинский дрон подлетает к САУ в темное время дня, на этом картинка исчезает.

СПРАВКА. 2С40 или "Флокс" – российская 120-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для поддержки формирований сухопутных войск: подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления.

САУ использует шасси бронированного грузовика высокой проходимости – Урал-4320.

Оккупанты утверждают, что главная особенность САУ "Флокс" – комбинированная полуавтоматическая нарезная пушка, которая обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами.

Ее обслуживает экипаж из четырех человек.

Заявленная дальность стрельбы:

→ осколочно-фугасным снарядом – 8,5 км;

→ управляемым артснарядом – 10 км;

→ осколочно-фугасной миной – 7 км.

В начале октября 2023 года российская госкорпорация "Ростех" сообщила о начале передачи этих САУ в армию оккупантов.
  • На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили дорогостоящую российскую станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель".
  • ВСУ уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "Борисоглебск-2" в Донецкой области. Это первый задокументированный случай, сообщили в Ракетных войсках и артиллерии ВСУ.
  • В августе реактивные подразделения Сил обороны уничтожили уникальную мобильную береговую радиолокационную станцию "Предел-Е" в Херсонской области.

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Артём Джерипа
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