Сили оборони вперше вразили російську самохідну артилерійську установку "Флокс", повідомив громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко. Він опублікував відповідне відео.

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Він зазначив, що днями окупанти розповіли про передання в армію нової розробки – САУ 2С40 "Флокс", яка є і мінометною, і артсистемою одночасно.

Втім, повідомив Стерненко, українська розвідгрупа "12 друзів Оушена" вдарила по ній дроном.

"Наслідки удару невідомі, чи вона [САУ] знищена, чи пошкоджена, бо дальність ураження переважає дальність наявних засобів аеророзвідки", – підсумував він.

На відео український дрон підлітає до САУ у темну пору дня, на цьому картинка зникає.

ДОВІДКА. 2С40 або "Флокс" – російська 120-мм самохідна артилерійська установка, призначена для підтримки формувань сухопутних військ: придушення живої сили, артилерійських та мінометних батарей, ракетних установок, броньованих цілей, вогневих засобів та пунктів управління.



САУ використовує шасі броньованої вантажівки високої прохідності – Урал-4320.



Окупанти стверджують, що головна особливість САУ "Флокс" — комбінована напівавтоматична нарізна гармата, яка забезпечує ведення стрільби всіма типами мінометних мін та снарядами з готовими нарізами.



Її обслуговує екіпаж із чотирьох осіб.



Заявлена дальність стрільби:



→ осколково-фугасним снарядом – 8,5 км;



→ керованим артснарядом – 10 км;



→ осколково-фугасною міною – 7 км.



На початку жовтня 2023 року російська держкорпорація "Ростех" повідомила про початок передання цих САУ до армії окупантів.

На Таврійському напрямку Сили оборони знищили високовартісну російську станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель".

ЗСУ знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглебск-2" у Донецькій області. Це перший задокументований випадок, повідомили у Ракетних військах та артилерії ЗСУ.

У серпні реактивні підрозділи Сил оборони знищили унікальну мобільну берегову радіолокаційну станцію "Предел-Е" на Херсонщині.

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