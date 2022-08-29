Украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с женой, которая заявила, что пыталась покончить с собой, чтобы вернуть мужа с войны. Соответствующую запись опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Оккупант говорит жене, что его все равно не выведут из Украины, даже если "она сделает это с собой", сетуя на "дурное руководство".

"Я звонила этому начальству, и он сказал, что выводят только 200-х, 300-х или если кто-то умирает", — заявила она.

Российский военный также жаловался на командование на местах и говорил о том, что некоторые оккупанты в Украине "доходят до отчаяния и готовы бросить гранату в окоп командиру полка".

В конце разговора женщина говорит мужу, что она резала себе вены и просит его "не ругаться".

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Дмитрий Гриниченко

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