Украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с женой, которая заявила, что пыталась покончить с собой, чтобы вернуть мужа с войны. Соответствующую запись опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
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Оккупант говорит жене, что его все равно не выведут из Украины, даже если "она сделает это с собой", сетуя на "дурное руководство".
"Я звонила этому начальству, и он сказал, что выводят только 200-х, 300-х или если кто-то умирает", — заявила она.
Российский военный также жаловался на командование на местах и говорил о том, что некоторые оккупанты в Украине "доходят до отчаяния и готовы бросить гранату в окоп командиру полка".
В конце разговора женщина говорит мужу, что она резала себе вены и просит его "не ругаться".
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