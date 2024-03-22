19 марта в Калининградской области РФ загорелся траулер "Капитан Лобанов", российские пропагандистские каналы утверждают, что судно потопили "свои" же во время учений. Спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил LIGA.net, что сценарий вполне вероятный, но окончательного подтверждения этому нет.

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По данным Z-каналов, "Лобанов" затонул после того, как в него по ошибке попала ракета во время учений Балтийского флота.

В результате инцидента погибли трое членов экипажа, еще четверо получили ранения, однако это неподтвержденная информация, российское Минобороны о случае умолчало.

Плетенчук заявил, что ВМС пока не готовы подтвердить детали этого эпизода.

"Но отмечаем, что подобные случаи во время проведения учебных стрельб в ВМФ РФ происходили раньше. Это следствие типичного российского разгильдяйства", – добавил он.

Это не первая чрезвычайная ситуация на судне. В июне 2021 года малый рыболовный траулер "Капитан Лобанов" рухнул на бок при спуске на воду, после чего частично затонул. Тогда никто не пострадал.

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