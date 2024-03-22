19 березня в Калінінградській області РФ загорівся траулер "Капітан Лобанов", російські пропагандистські канали стверджують, що судно потопили "свої" ж під час навчань. Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук заявив LIGA.net, що сценарій цілком імовірний, але остаточного підтвердження цьому немає.

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За даними Z-каналів, "Лобанов" затонув після того, як у нього помилково влучила ракета під час навчань Балтійського флоту.

Унаслідок інциденту загинули троє членів екіпажу, ще четверо отримали поранення, проте це непідтверджена інформація, російське Міноборони про випадок промовчало.

Плетенчук заявив, що ВМС поки не готові підтвердити деталі цього епізоду.

"Але зазначаємо, що подібні випадки під час проведення навчальних стрільб у ВМФ РФ відбувалися раніше. Це наслідок типового російського нехлюйства", – додав він.

Це не перша надзвичайна ситуація на цьому судні. У червні 2021 року малий рибальський траулер "Капітан Лобанов" завалився на бік під час спуску на воду, після чого частково затонув. Тоді ніхто не постраждав.

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14 лютого ГУР у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки та оборони України знищили російський ВДК "Цезар Куніков" – успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО.

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