Командующий Таврическим направлением, бригадный генерал Александр Тарнавский совершил рабочую поездку к боевым бригадам ВСУ в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои с оккупантами.
"Враг активизировался, но несет огромные потери. Обсудили с командованием на местах наши дальнейшие действия. Задача определена. Вместе победим!" – написал Тарнавский.
Ранее сегодня он сообщил, что еще 11 танков и 29 ББМ уничтожили воины ОСГВ "Таврия" в течение суток. Около 80% из этого – в Донецкой области.
Общие потери россиян за сутки на Таврическом направлении составили 496 человек. Двое оккупантов сдались в плен.
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- 19 октября Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление. Он провел там штабную работу с командующими и командирами бригад.
- Сегодня спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.
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