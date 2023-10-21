Командующий Таврическим направлением, бригадный генерал Александр Тарнавский совершил рабочую поездку к боевым бригадам ВСУ в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои с оккупантами.

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"Враг активизировался, но несет огромные потери. Обсудили с командованием на местах наши дальнейшие действия. Задача определена. Вместе победим!" – написал Тарнавский.

Ранее сегодня он сообщил, что еще 11 танков и 29 ББМ уничтожили воины ОСГВ "Таврия" в течение суток. Около 80% из этого – в Донецкой области.

Общие потери россиян за сутки на Таврическом направлении составили 496 человек. Двое оккупантов сдались в плен.

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19 октября Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление. Он провел там штабную работу с командующими и командирами бригад.

Сегодня спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.

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