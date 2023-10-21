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"Завдання визначено". Тарнавський поїхав до бойових бригад ЗСУ в Донецьку область – відео видео

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21.10.2023, 21:08
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)
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Командувач Таврійського напрямку, бригадний генерал Олександр Тарнавський здійснив робочу поїздку до бойових бригад ЗСУ у Донецькій області, де наразі тривають запеклі бої з окупантами.

"Ворог активізувався, але зазнає величезних втрат. Обговорили з командуванням на місцях наші подальші дії. Завдання визначено. Разом переможемо!" – написав Тарнавський.

Раніше сьогодні він повідомив, що ще 11 танків та 29 ББМ знищили воїни ОСУВ "Таврія" протягом доби. Близько 80% з цього – на Донеччині.

Загальні втрати росіян протягом доби на Таврійському напрямку склали 496 осіб. Двоє окупантів здалися в полон.

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  • 19 жовтня Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок. Він провів там штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
  • Сьогодні речник ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує йти вперед.

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Оксана Житнюк
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війнадонецька областьОлександр Тарнавський

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