Командувач Таврійського напрямку, бригадний генерал Олександр Тарнавський здійснив робочу поїздку до бойових бригад ЗСУ у Донецькій області, де наразі тривають запеклі бої з окупантами.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ворог активізувався, але зазнає величезних втрат. Обговорили з командуванням на місцях наші подальші дії. Завдання визначено. Разом переможемо!" – написав Тарнавський.

Раніше сьогодні він повідомив, що ще 11 танків та 29 ББМ знищили воїни ОСУВ "Таврія" протягом доби. Близько 80% з цього – на Донеччині.

Загальні втрати росіян протягом доби на Таврійському напрямку склали 496 осіб. Двоє окупантів здалися в полон.

Читайте також: Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою

19 жовтня Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок. Він провів там штабну роботу з командувачами та командирами бригад.

Сьогодні речник ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує йти вперед.

Дивіться також: Авдіївка. FPV-дрон знищив "Солнцепек" росіян. Відео детонації термобаричних снарядів

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.