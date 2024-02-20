Российские оккупанты продолжают пытаться наступать на Работино в Запорожской области, но украинские воины сорвали очередную попытку прорыва. Об этом сообщили в оперативном командовании "Запад".

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Военные заявляют, что ночь на 20 февраля была сложной, но Силы обороны отбили все атаки врага.

Оккупанты были уничтожены, а ситуация контролируемая.

"Наши воины героически держат оборону и уничтожают противника. Отставить панику. Доверяйте ВСУ", — сказано в сообщении.

На опубликованном видео с дрона можно увидеть удары по захватчикам.

22 августа 2023 года воины бригады "Магура" с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей на американских боевых машинах пехоты Bradley.

23 августа бойцы 47 бригады установили государственный флаг в селе Работино на Мелитопольском направлении.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила освобождение бойцами Сил обороны населенного пункта Работино.

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