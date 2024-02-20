Російські окупанти продовжують намагатися наступати на Роботине у Запорізькій області, але українські воїни зірвали чергову спробу прориву. Про це повідомили в оперативному командуванні "Захід".

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Військові заявляють, що ніч на 20 лютого була складною, але Сили оборони відбили усі атаки ворога.

Окупанти були знищені, а ситуація контрольована.

"Наші воїни героїчно тримають оборону та знищують противника. Відставити паніку. Довіряйте ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео з дрона можна побачити удари по загарбниках.

22 серпня 2023 року воїни бригади "Магура" з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних жителів на американських бойових машинах піхоти Bradley.

23 серпня бійці 47 бригади встановили державний прапор у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила визволення бійцями Сил оборони населеного пункту Роботине.

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