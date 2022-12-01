Зарезал женщину в Изюме. Военные РФ рассказывают о "подвигах" командира после сюжета Схем

После расследования украинских журналистов о военных преступлениях россиян в Изюме и о возможном убийстве пожилой женщины российским командиром, о его "подвигах" начали рассказывать и сослуживцы – уже на российском телевидении. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Вчера, 30 ноября, Схемы опубликовали расследование о российском полковнике Сергее Сафонове, командире 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, который, согласно перехваченному телефонному разговору, зарезал пожилую женщину, случайно попавшуюся ему на пути во время отступления из Харьковской области.

Об убийстве украинки в перехвате говорил российский солдат Олег Гасилин. С журналистами он общаться не стал, но ответил на звонок с российского номера – и не только подтвердил свои слова, но и рассказал, что его уже допрашивали в РФ по этому поводу.

Сегодня в прямом эфире российского канала Дождь, в котором участвовал журналист Радио Свобода, сослуживцы Сафонова рассказали новые подробности о его "подвигах" в Украине – постоянном пьянстве, регулярных пытках мирных жителей и присваивании себе "заслуг" рядовых оккупантов.

Сержант Валентин Ерочкин в эфире Дождя рассказал, что сам он поехал воевать добровольцем, и сейчас лечится после ранения. Пожаловался на отсутствие боевых выплат и наград – мол, боевые задачи переписали на себя старшие офицеры.

"Сафонова мы лично спасали от обстрела в Камышевахе. По поводу алкоголя – пили все там. Бутылок было много. Таким людям, как Сафонов, я считаю, вообще не место в армии, не то что в спецоперации (полномасштабной войне РФ против Украины, – ред.) участвовать", – сказал оккупант.

Он отметил, что "было много разговоров" об отстранении Сафонова, но при этом была и информация, что его якобы его представили ко второму ордену Мужества.

Также оккупант пожаловался на отсутствие в 27-й бригаде нормальной экипировки и питания.

Своей историей в эфире решил поделиться и еще один оккупант из 27-й бригады, сержант Вячеслав Дороничев. Его рассказ подтверждает слова российского военного Олега Гасилина об убийстве Сафоновым пожилой женщины в Изюме.

"Все офицеры – алкаши, в прямом смысле отказники и алкаши. Каждый день сидят в подвалах, водку пьют, наркотики употребляют, пытают местное население, кошмарят. Пытают, я вам скажу, под руководством Сафонова. Отстреливают уши, отрезают пальцы, пытают просто гражданских людей", – рассказал оккупант.

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Оксана Житнюк

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