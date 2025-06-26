Президент Владимир Зеленский наградил бойцов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины государственными наградами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент поздравил защитников с 31 годовщиной создания подразделения и наградил их государственными наградами за участие в боях по защите Украины.

Зеленский подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения России бойцы Центра специальных операций "А" СБУ уничтожили российскую военную технику на сумму более 5,5 млрд долларов: вражеские танки, боевые машины, системы РЭБ и другое оборудование.

Глава государства подчеркнул, что это без учета результатов операции "Паутина".

"Спецподразделения Службы безопасности стабильно входят в тройку самых результативных подразделений Сил обороны и безопасности Украины по объему уничтоженной техники и вражеских сил. Это всегда ощутимо. Я благодарю вас за все, что вы делаете для всех нас, для Украины, для независимости нашего государства", – отметил Президент.

Память всех воинов, отдавших свои жизни в боях за Украину, была почтена минутой молчания.

Зеленский наградил защитников орденами "Золотая Звезда" Героя Украины, "Крест боевых заслуг", орденами "За заслуги" III степени, Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" III степени, Данила Галицкого и медалями "За военную службу Украине".