Зеленский – чиновнику: Скажу ваш адрес, чтоб люди к вам пришли

Президент Владимир Зеленский пристыдил чиновника, который, по словам главы государства, заулыбался во время подведения итогов совета развития общин и территорий. Трансляция заседания велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Я понимаю, что это весело вам. Ну, очень. Вы просто улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немножечко там погрелись", - сказал президент.

Ранее Зеленский обещал дать номер депутата селянам, если тот их "обдурит".

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Фрагмент видео пресс-службы Офиса президента