Российские террористы сначала устроили катастрофу подрывом дамбы Каховской ГЭС, а после этого продолжают обстреливать маршруты и пункты эвакуации. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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"Даже звери более нравственны, чем вы, российское государство", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что сегодня в результате обстрела эвакуационной лодки из Кардашинки на левобережье Херсонской области были убиты три человека, еще десять человек были ранены, из них двое полицейских.

"Оккупанты создали эту катастрофу, взорвав дамбу, бросили людей на произвол судьбы в затопленных городах и селах и еще обстреливают после этого лодки, на которых людей пытаются забрать", — сказал он.

На днях в Херсонскую область приезжали представители Международного уголовного суда. Зеленский подчеркнул, что "очень важно, что представители международного правосудия собственными глазами увидели последствия российского теракта и услышали, что российский террор продолжается. Причем продолжается еще и максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации".

Полная ответственность российских террористов и самого государства-террориста – обязательная предпосылка к тому, что в мире больше не будет повторений такого зла, сказал президент.

Зеленский также отдельно остановился на освобождении из российского плена еще 95 защитников и на введении санкций в отношении 178 россиян и их пособников.

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