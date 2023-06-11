Російські терористи спочатку влаштували катастрофу підривом греблі Каховської ГЕС, а потім продовжують обстрілювати маршрути та пункти евакуації. Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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"Навіть звірі моральніші, ніж ви, російська держава", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що сьогодні внаслідок обстрілу евакуаційного човна з Кардашинки на лівобережжі Херсонської області було вбито трьох людей, ще десятьох людей було поранено, з них двоє поліціянтів.

"Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей напризволяще в затоплених містах і селах і ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати", – сказав він.

Днями до Херсонської області приїжджали представники Міжнародного кримінального суду. Зеленський підкреслив, що "дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації".

Повна відповідальність російських терористів і самої держави-терориста є обов'язковою передумовою того, що у світі більше не буде повторень такого зла, сказав президент.

Зеленський також окремо зупинився на звільненні з російського полону ще 95 захисників та на введенні санкцій щодо 178 росіян та їхніх пособників.

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