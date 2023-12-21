Главное управление разведки Минобороны доложило президенту Владимиру Зеленскому о "сигналах" замедления работы российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.

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"Сегодня же был отдельный доклад ГУР: планы врага, работа российской "оборонки" – есть сигналы по их замедлению. Будем их замедлению еще помогать", – заявил президент.

Ранее представитель ГУР Юсов сообщил, что Россия "продвигается" в производстве дронов и изготавливает больше ракет, чем до 24 февраля 2022 года, однако эти объемы все равно не позволяют оккупантам накапливать оружие – все идет на покрытие расходов.

13 декабря Зеленский заявил, что в настоящее время поставка России оружия от диктаторских стран происходит ритмичнее, чем поставка военной помощи Украине от демократий мира.

18 декабря спикер Воздушных сил Игнат заявил, что РФ накапливает ракеты для новых атак на Украину, в частности крылатые и баллистические. А вот дронов для ежедневных атак у оккупантов достаточно.

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