Зеленский: Есть сигналы о замедлении работы российской "оборонки". Будем еще "помогать"
Главное управление разведки Минобороны доложило президенту Владимиру Зеленскому о "сигналах" замедления работы российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.
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"Сегодня же был отдельный доклад ГУР: планы врага, работа российской "оборонки" – есть сигналы по их замедлению. Будем их замедлению еще помогать", – заявил президент.
Ранее представитель ГУР Юсов сообщил, что Россия "продвигается" в производстве дронов и изготавливает больше ракет, чем до 24 февраля 2022 года, однако эти объемы все равно не позволяют оккупантам накапливать оружие – все идет на покрытие расходов.
- 13 декабря Зеленский заявил, что в настоящее время поставка России оружия от диктаторских стран происходит ритмичнее, чем поставка военной помощи Украине от демократий мира.
- 18 декабря спикер Воздушных сил Игнат заявил, что РФ накапливает ракеты для новых атак на Украину, в частности крылатые и баллистические. А вот дронов для ежедневных атак у оккупантов достаточно.
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