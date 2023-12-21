Зеленський: Є сигнали щодо уповільнення роботи російської "оборонки". Будемо ще "допомагати"
Головне управління розвідки Міноборони доповіло президенту Володимиру Зеленському про "сигнали" щодо уповільнення роботи російського оборонно-промислового комплексу. Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.
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"Сьогодні ж була окрема доповідь ГУР: плани ворога, робота російської "оборонки" – є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати", – заявив президент.
Раніше представник ГУР Юсов повідомив, що Росія наразі "просувається" у виробництві дронів та виготовляє більше ракет, ніж до 24 лютого 2022 року, проте ці обсяги все одно не дозволяють окупантам накопичувати зброю – все йде на покриття витрат.
- 13 грудня Зеленський заявив, що наразі постачання Росії зброї від диктаторських країн відбувається ритмічніше, ніж постачання військової допомоги Україні від демократій світу.
- 18 грудня речник Повітряних сил Ігнат заявив, що РФ накопичує ракети для нових атак на Україну, зокрема крилаті та балістичні. А ось дронів для щоденних атак у окупантів достатньо.
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