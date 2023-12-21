Головне управління розвідки Міноборони доповіло президенту Володимиру Зеленському про "сигнали" щодо уповільнення роботи російського оборонно-промислового комплексу. Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні ж була окрема доповідь ГУР: плани ворога, робота російської "оборонки" – є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати", – заявив президент.

Раніше представник ГУР Юсов повідомив, що Росія наразі "просувається" у виробництві дронів та виготовляє більше ракет, ніж до 24 лютого 2022 року, проте ці обсяги все одно не дозволяють окупантам накопичувати зброю – все йде на покриття витрат.

13 грудня Зеленський заявив, що наразі постачання Росії зброї від диктаторських країн відбувається ритмічніше, ніж постачання військової допомоги Україні від демократій світу.

18 грудня речник Повітряних сил Ігнат заявив, що РФ накопичує ракети для нових атак на Україну, зокрема крилаті та балістичні. А ось дронів для щоденних атак у окупантів достатньо.

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