Президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в норвежский Осло. Эту информацию, ранее появившуюся в ряде западных СМИ, глава государства подтвердил в соцсетях.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он примет участие в саммите Северных стран и встретится с лидерами Дании, Исландии, Финляндии, Швеции и премьером Норвегии.

"Будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе. Наша цель – безопасность, а также справедливый и крепкий мир на континенте", – написал президент в сообщении.

За прошедшие сутки Зеленский посетил Вашингтон. Там у него была встреча со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, американскими сенаторами, а также он провел пресс-конференцию с президентом США Джо Байденом.

Американский лидер заявил, что будет пытаться найти компромисс с республиканцами в Конгрессе по вопросам дополнительного финансирования для Украины и безопасности границ США с Мексикой.

В рамках новой коалиции в лидерстве с Великобританией и Норвегией Украина получит два тральщика-искателя мин класса Sandown от британского флота.

Читайте также: Норвегия выделила Украине 21 млн евро, почти четверть из них – в поддержку экспорта зерна