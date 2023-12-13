Зеленский из Вашингтона прибыл в норвежский Осло – видео
Президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в норвежский Осло. Эту информацию, ранее появившуюся в ряде западных СМИ, глава государства подтвердил в соцсетях.
Он примет участие в саммите Северных стран и встретится с лидерами Дании, Исландии, Финляндии, Швеции и премьером Норвегии.
"Будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе. Наша цель – безопасность, а также справедливый и крепкий мир на континенте", – написал президент в сообщении.
За прошедшие сутки Зеленский посетил Вашингтон. Там у него была встреча со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, американскими сенаторами, а также он провел пресс-конференцию с президентом США Джо Байденом.
Американский лидер заявил, что будет пытаться найти компромисс с республиканцами в Конгрессе по вопросам дополнительного финансирования для Украины и безопасности границ США с Мексикой.
- В рамках новой коалиции в лидерстве с Великобританией и Норвегией Украина получит два тральщика-искателя мин класса Sandown от британского флота.
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