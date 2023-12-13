Президент Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до норвезького Осло. Цю інформацію, що раніше з'явилася у низці західних ЗМІ, глава держави підтвердив у соцмережах.

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Він візьме участь у саміті Північних країн та зустрінеться з лідерами Данії, Ісландії, Фінляндії, Швеції, а також з прем'єром Норвегії.

"Говоритимемо про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі. Наша мета – безпека та справедливий і міцний мир на континенті", – написав президент у дописі.

Минулої доби Зеленський відвідував Вашингтон. Там у нього була зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, американськими сенаторами, а також він провів пресконференцію з президентом США Джо Байденом.

Американський лідер заявив, що намагатиметься знайти компроміс з республіканцями у Конгресі у питаннях додаткового фінансування для України та безпеки кордонів США з Мексикою.

У межах нової коаліції у лідерстві з Великою Британією та Норвегією Україна отримає два тральники-шукачі мін класу Sandown від британського флоту.

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