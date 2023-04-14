Президент Владимир Зеленский заявил, что жизнь украинского гражданина Михеила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме на территории Грузии, зависит от "этического решения", и призвал власти Грузии обеспечить Саакашвили медицинскую помощь. Об этом президент сказал в видеообращении.

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"Жизнь Михеила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от этического решения, которое имеет чистую и весомую юридическую базу. Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь – значит, нужен этот шаг", – сказал Зеленский.

По его словам, адвокаты Саакашвили подали срочное обращение в Европейский суд по правам человека с целью обеспечить ему необходимое лечение.

"И кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь", – заметил президент.

1 февраля Саакашвили во время судебного заседания по делу в Тбилиси включился по видеосвязи из клиники и показал свое крайне истощенное тело, после чего трансляция была прервана.

Зеленский заявил, что власти Грузии публично убивают своего экс-президента.

6 февраля грузинский суд отказался отпустить Саакашвили. Сам он назвал решение "смертным приговором", так как останется в тюрьме со своими заболеваниями.

Незадолго до решения грузинского суда Верховная Рада официально обратилась к властям Грузии с призывом немедленно отправить Саакашвили на лечение за границу.

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Вадим Ребрина

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