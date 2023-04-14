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Зеленский: Жизнь Саакашвили зависит от "этического решения" – видеообращение видео

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 20:25
Михеил Саакашвили в больнице (Фото - скриншот из видео)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что жизнь украинского гражданина Михеила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме на территории Грузии, зависит от "этического решения", и призвал власти Грузии обеспечить Саакашвили медицинскую помощь. Об этом президент сказал в видеообращении.

"Жизнь Михеила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от этического решения, которое имеет чистую и весомую юридическую базу. Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь – значит, нужен этот шаг", – сказал Зеленский.

По его словам, адвокаты Саакашвили подали срочное обращение в Европейский суд по правам человека с целью обеспечить ему необходимое лечение.

"И кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь", – заметил президент.

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Вадим Ребрина
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Владимир ЗеленскийМихеил Саакашвили
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