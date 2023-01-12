Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего. Оно касалос+ь прежде всего ситуации в Соледаре и Бахмуте.

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"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Заседание, которое по своему характеру соответствовало ситуации на передовой, на наиболее принципиальных направлениях. Конечно, вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что участники заседания подробно разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны и какие шаги должны быть сделаны командующими уже в ближайшие дни.

"Также обсудили ситуацию с поставкой оружия и боеприпасов в войска, соответствующее взаимодействие с нашими партнерами", – сказал Зеленский.

В своем обращении он поблагодарил десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят россиянам "ощутимые потери".

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм. На этой неделе на восточном фронте произошло 355 боевых столкновений – противник пытается окружить и разгромить группировку ВСУ.

За сутки украинская артиллерия в районе Соледара уничтожила более сотни оккупантов.

Зеленский заверил, что подразделения, защищающие Бахмут и Соледар, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно.

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Оксана Житнюк

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