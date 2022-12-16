Президент Владимир Зеленский обратился к западным партнерам Украины с просьбой о предоставлении систем ПВО, которые помогут спасать жизни людей от ракетных ударов России. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 16 декабря.
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Президент поблагодарил бойцов Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, зенитчиков, разведчиков и всех, кто защищает и кто помогает защищать украинское небо. Он сообщил, что сегодня сбито 60 российских ракет.
"Отличились все воздушные командования: "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад". Особенно результативными были бойцы 96-й зенитной ракетной бригады, прикрывающие Киевскую область. Более 40 ракет террористов были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева. Благодарю вас, воины", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что некоторые ракеты российских террористов достигли цели – все их мишени сегодня гражданские – преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения.
Зеленский обратился к западным партнерам.
"И последнее буду повторять постоянно. Уважаемые наши партнеры, найдите возможность предоставить нам надежный щит ПВО. Это спасение жизней людей", – сказал президент.
- Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины. ПВО отработала "неплохо", сказали в Воздушных силах. Повреждены некоторые энергообъекты и есть попадание в жилой дом в Кривом Роге.
- Российские оккупанты выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре, 60 из них сбила противовоздушная оборона, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Ракеты по Украине запускали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, фрегат "Адмирал Макаров" и, вероятно, истребитель Су-35, сообщили в ВСУ.
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