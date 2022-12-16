Президент Владимир Зеленский обратился к западным партнерам Украины с просьбой о предоставлении систем ПВО, которые помогут спасать жизни людей от ракетных ударов России. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 16 декабря.

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Президент поблагодарил бойцов Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, зенитчиков, разведчиков и всех, кто защищает и кто помогает защищать украинское небо. Он сообщил, что сегодня сбито 60 российских ракет.

"Отличились все воздушные командования: "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад". Особенно результативными были бойцы 96-й зенитной ракетной бригады, прикрывающие Киевскую область. Более 40 ракет террористов были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева. Благодарю вас, воины", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что некоторые ракеты российских террористов достигли цели – все их мишени сегодня гражданские – преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения.

Зеленский обратился к западным партнерам.

"И последнее буду повторять постоянно. Уважаемые наши партнеры, найдите возможность предоставить нам надежный щит ПВО. Это спасение жизней людей", – сказал президент.

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Наталія Медведєва

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