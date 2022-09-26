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Зеленский: Особенно острая ситуация – в Донецкой области. Там сейчас наша цель номер один видео

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 22:52
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 26 сентября сказал, что в Донецкой области сейчас особенно острая ситуация, и попытки наступления армии РФ там не прекращаются.

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"Особенно острая ситуация – в Донецкой области. Делаем все, чтобы сдержать вражескую активность. Там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс – все еще цель номер один", – сказал президент.

Он подчеркнул, что несмотря на "очевидную нелепость" войны для России и утрату оккупантами инициативы, командование российских военных все равно "гонит их на гибель".

"Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат. Когда видим это, когда видим эти наступления, еще раз убеждаемся, что российская мобилизация – откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток "пушечного мяса". Другого смысла в российской мобилизации попросту нет", – заявил Зеленский.

По мнению президента, россияне уже почувствовали, что проиграют, и сейчас пытаются оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить "хоть кого-то с оружием в руках вместо погибших".

В видеообращении Зеленский поблагодарил бойцов 93-й, 10-й и 80-й бригад ВСУ, которые сейчас воюют в Донецкой области.

  • 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов.
  • Зеленский заявил, что Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи: цивилизованное обращение; что никто не узнает в РФ, что сдача в плен была добровольной; что Украина найдет способ не отправлять пленного в РФ в рамках обмена, если российский солдат сам этого не захочет.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война мобилизация
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