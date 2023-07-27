Президент Владимир Зеленский лично поздравил с днем рождения главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск Александра Сырского. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба главы государства.

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На заседании Ставки верховного главнокомандующего в Днепре Зеленский поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения.

Главком родился 8 июля, а командующий СВ — 26 июля.

Залужный получил в подарок от главы государства именной наградной пистолет, а Сырский — картину, "которая отображает подвиг украинских воинов и уважение к ним".

Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.

Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала" , несмотря на то, что оно происходит "медленнее", чем ожидалось.

Глава Пентагона убежден: У ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления.

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