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Зеленский поздравил с днем рождения Залужного и Сырского. Подарил оружие и картину: видео видео

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27.07.2023, 11:20
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото: скриншот с видео)
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Президент Владимир Зеленский лично поздравил с днем рождения главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск Александра Сырского. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба главы государства.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего в Днепре Зеленский поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения.

Главком родился 8 июля, а командующий СВ — 26 июля. 

Залужный получил в подарок от главы государства именной наградной пистолет, а Сырский — картину, "которая отображает подвиг украинских воинов и уважение к ним". 

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Дмитрий Гриниченко
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войнаВладимир ЗеленскийВалерий Залужныйалександр сырскийнаграды
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