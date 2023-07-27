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Зеленський привітав із днем народження Залужного та Сирського. Подарував зброю та картину: відео видео

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 11:20
Володимир Зеленський та Валерій Залужний (Фото: скріншот з відео)
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Президент Володимир Зеленський особисто привітав із днем народження головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Відповідне відео опублікувала прес-служба глави держави.

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача у Дніпрі Зеленський привітав Залужного та Сирського з минулими днями народження.

Головком народився 8 липня, а командувач СВ — 26 липня.

Залужний отримав у подарунок від глави держави іменний нагородний пістолет, а Сирський -—картину, "яка відображає подвиг українських воїнів та повагу до них".

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Дмитро Гриниченко
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війнаВолодимир ЗеленськийВалерій Залужнийолександр сирськийнагороди
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