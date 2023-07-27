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Президент Володимир Зеленський особисто привітав із днем народження головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Відповідне відео опублікувала прес-служба глави держави.
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На засіданні Ставки верховного головнокомандувача у Дніпрі Зеленський привітав Залужного та Сирського з минулими днями народження.
Головком народився 8 липня, а командувач СВ — 26 липня.
Залужний отримав у подарунок від глави держави іменний нагородний пістолет, а Сирський -—картину, "яка відображає подвиг українських воїнів та повагу до них".
- Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу", попри те що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
- Глава Пентагону переконаний: ЗСУ мають достатньо можливостей для продовження контрнаступу.
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