Президент Володимир Зеленський особисто привітав із днем народження головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Відповідне відео опублікувала прес-служба глави держави.

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На засіданні Ставки верховного головнокомандувача у Дніпрі Зеленський привітав Залужного та Сирського з минулими днями народження.

Головком народився 8 липня, а командувач СВ — 26 липня.

Залужний отримав у подарунок від глави держави іменний нагородний пістолет, а Сирський -—картину, "яка відображає подвиг українських воїнів та повагу до них".

Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.

Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу", попри те що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.

Глава Пентагону переконаний: ЗСУ мають достатньо можливостей для продовження контрнаступу.

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