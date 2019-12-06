Зеленский приехал на Донбасс и встречается с бойцами: видео

Сегодня, 6 декабря, президент Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, сообщила пресс-служба ДонОГА. Цель визита не раскрывается, как и конкретное место, где будет глава государства.

Местные СМИ полагают, что визит связан с празднованием дня ВСУ, и на месте глава государства встретится с военнослужащими операции объединенных сил.

Смотрите видео: День ВСУ. Поздравляют футболисты, Притула, Усик и Зибров

Смотрите видео: Зеленский попросил поддержки украинцев на встречу с Путиным