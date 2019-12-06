Зеленский приехал на Донбасс и встречается с бойцами: видео

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В День Вооруженных Сил Украины глава государства отправился на восток страны - в зону проведения операции объединенных сил

Сегодня, 6 декабря, президент Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, сообщила пресс-служба ДонОГА. Цель визита не раскрывается, как и конкретное место, где будет глава государства.

Местные СМИ полагают, что визит связан с празднованием дня ВСУ, и на месте глава государства встретится с военнослужащими операции объединенных сил.

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Теги: Донбасс
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